В Нижнекамске выплатят полмиллиона уборщице лицея, которую ранил ножом школьник

Уборщице лицея в Нижнекамске, которую ножом ранил семиклассник, выплатят 500 тысяч рублей. Об этом заявил мэр города Радмир Беляев.

По его словам, женщина смогла отвлечь внимание нападавшего, что спасло "от более серьезных последствий".

Сейчас состояние пострадавшей оценивается как стабильное. Ее жизни ничего не угрожает, сообщает РБК.

Напомним, инцидент произошел 22 января в Нижнекамском многопрофильном лицее №37. Подросток ранил ножом сотрудницу, его задержали сотрудники органов внутренних дел и Росгвардии. Мэр Нижнекамска Радмир Беляев заверил, что причины ЧП будут установлены.