СМИ: Иран возвращает доступ к международному сегменту интернета

Иран отменяет ограничения в стране на доступ к иностранным сегментам интернета, передает ТАСС со ссылкой на источник в дипломатической среде.

"Сняты не только все ограничения на национальной интернет-платформе во всех секторах, но и постепенно, начиная уже с 19 января, снимаются международные интернет-ограничения. В письме соответствующим органам президент Пезешкиан потребовал снятия всех ограничений для оживления интернет-рынка и обеспечения доступа общественности к международному интернету - процесс, который в настоящее время находится в стадии реализации", - заявил источник.

Блокировка интернета вводилась во время массовых акций протеста в январе, в ходе которых произошли столкновения протестующих и силовиков. Достоверных сведений о числе жертв и пострадавших нет: иностранные источники и СМИ заявляют о десятках тысяч погибших и пострадавших, Тегеран отрицает эти данные.