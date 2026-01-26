В Лангепасе возбуждено уголовное дело по факту похищения и вымогательства

В Лангепасе возбуждено уголовное дело по факту похищения и вымогательства в отношении двух жителей Лангепаса 2003 и 2002 годов рождения, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР.

По версии следствия, 16 января 2026 года обвиняемые путем злоупотребления доверием незаконно посадили 38-летнего потерпевшего в автомобиль, где, применяя физическую силу, требовали передать им денежные средства, которые, с их слов, задолжал им потерпевший. После этого фигуранты незаконно удерживали мужчину в квартире, а потом против воли перевезли в Сургут.

20 января они вновь незаконно задержали потерпевшего в машине, где снова нанесли ему телесные повреждения с требованиями передать им денежные средства. Преступление было пресечено сотрудниками полиции, которые освободили потерпевшего и задержали фигурантов.

По ходатайству следователя решением суда обвиняемые заключены под стражу. По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления.