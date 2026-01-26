Грузия подготовилась к стратегическому союзу с США

В Грузии сочли, что страна готова к стратегическому взаимодействию с США.

По словам премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе, решение остаётся за американской стороной. Политик сожалеет, что контекст грузино-американских отношений, созданный администрацией президента Джо Байдена, является тяжёлым.

"Посмотрим, как на этом фоне будут развиваться наши отношения. Мы терпеливо ждём, и заявляем о своей готовности к стратегическому партнерству с США", - цитирует "Интерфакс" Кобахидзе.