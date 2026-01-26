В Подмосковье 11-летний мальчик погиб, катаясь с горки

В селе Николо-Урюпино в Красногорске 11-летний ребенок погиб, катаясь с горки. Ряд Telegram-каналов сообщает, что мальчик катался на тюбинге, в прокуратуре Московской области рассказали, что ребенок катался в неположенном месте с горки на пластиковой ледянке.

"Во время спуска он выкатился под выезжающую из-за поворота машину", - сообщили в прокуратуре.

Мальчика госпитализировали, но в больнице он скончался.

Сейчас следователи проводят проверку.