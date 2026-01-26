В Екатеринбурге мошенники заставили девушку сжечь чужое авто

В Екатеринбурге телефонные мошенники заставили девушку сжечь чужой автомобиль. Возбуждено уголовное дело.

Как сообщили Накануне.RU в городском управлении МВД, поздним вечером 23 января полицейским поступил сигнал о возгорании кроссовера на улице Вилонова. Прибывшая следственно-оперативная группа обнаружила бутылку с остатками горючей жидкости. Изучив записи с камер наблюдения оперативники установили, что к машине подошла неизвестная и совершала какие-то манипуляции, а затем авто загорелось.

Подозреваемую вычислили и задержали "по горячим следам": ею оказалась 20-летняя ранее не судимая девушка. Она рассказала силовикам, что еще накануне Нового года ей позвонили якобы из службы доставки. Так совпало, что она как раз ждала курьера, который должен был привезти ей подарки. Звонивший попросил назвать код, поступивший на телефон девушки, после чего началась стандартная процедура обмана и запугивания.

В конечном итоге аферисты велели ей купить жидкость для розжига и поджечь автомобиль, на который они укажут: якобы это нужно сделать для поимки опасного преступника. По словам задержанной, вечером 23 января она прибыла на улицу Вилонова, вышла на видеосвязь с мошенниками и показала авто, припаркованные во дворе. Ей указали на серебристый кроссовер.

Когда машина вспыхнула, девушка продолжала транслировать происходящее. Жильцы соседнего дома начали забрасывать иномарку снегом, а окончательно справиться с огнем смогли лишь пожарные. Вскоре поджигательницу установили.

Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное повреждение чужого имущества". Девушка задержана, ее дальнейшую судьбу будет решать суд.