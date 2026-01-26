Гонщик Шумахер больше не прикован к кровати

Об этом сообщает газета Daily Mail. Иных деталей издание не приводит.

Семикратный чемпион "Формулы 1" получил тяжелую травму головы во время катания на горных лыжах во французских Альпах в конце декабря 2013 г. Шумахер ударился головой о камень. Нейрохирурги старались удалить сгустки крови из мозга спортсмена, но некоторые извлечь не представлялось возможным. В результате наступил паралич, Михаэль потерял возможность говорить. Три месяца он находился в медикаментозной коме, потом проходил множество реабилитационных процедур по всему миру, но особых успехов добиться не удалось.