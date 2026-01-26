26 Января 2026
Образование Астраханская область
Фото: t.me/astroblduma

Спикер Астраханской областной Думы поздравил учащихся Камызякского сельскохозколледжа с днем российского студенчества

Накануне Дня российского студенчества учащихся Камызякского сельскохозяйственного колледжа поздравили Председатель Думы Астраханской области Игорь Мартынов и глава Камызякского района Михаил Черкасов.

Колледж, начиная с 1924 года, подготовил десятки тысяч дипломированных специалистов по ветеринарии, водных биоресурсов и аквакультуры, эксплуатации и ремонта сельскохозяйственной техники, садово-паркового и ландшафтного строительства и т. д. Всего в колледже знания получают более семисот человек, как очного, так и заочного отделений.

(2026)|Фото: t.me/astroblduma

В приветственном слове Председатель Думы Астраханской области Игорь Мартынов отметил, что студенчество — это не только пора ярких впечатлений и новых открытий, но и проявление активной жизненной позиции. Именно в этот период закладывается фундамент будущей профессиональной карьеры, формируются жизненные принципы и мировоззрение.

«Искренне благодарен тем ребятам, а я знаю их много, которые оказывают посильную помощь нашим землякам – участникам специальной военной операции. Волонтерство – это один из столпов нашего российского многонационального духа, когда мы живем не только ради себя, но и ради общего дела, ради своих земляков», - обратился к студентам Игорь Мартынов.

(2026)|Фото: t.me/astroblduma

Спикер регионального парламента вручил директору и студентам колледжа Благодарственные письма Думы Астраханской области, а также пожелал учащимся успехов в учебе, интересных открытий и настоящей студенческой дружбы.

(2026)|Фото: t.me/astroblduma

Продолжением рабочей поездки в муниципалитет стала встреча Игоря Мартынова с членами первичных отделений Камызякского местного отделения партии «Единая Россия». Обращаясь к коллегам, Председатель Думы Астраханской области отметил: «В настоящее время мы приступаем к плодотворной работе. Совместная деятельность будет способствовать повышению эффективности деятельности первичных отделений, мобилизации партийного актива, реализации важных задач, направленных на улучшение жизни граждан. В качестве куратора жду от вас конструктивных предложений. В свою очередь, выражаю готовность содействовать реализации ваших инициатив».

Теги: игорь мартынов, студенты, камызякский колледж


