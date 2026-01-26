В России 83% компаний выделяют отдельный бюджет на GR

В России в 75% компаний крупного и среднего бизнеса присутствует GR-функция (Government Relations, то есть выстраивание отношений бизнеса с властью). Чаще она поддерживается штатными специалистами.

К такому выводу пришли аналитики Baikal Lobridge. Они опросили в формате онлайн-анкетирования 32 руководителей крупного (22 человека) и среднего (10) бизнеса как российской, так и иностранной юрисдикции. В исследовании принимали участие представители фармацевтики (6), розничной торговли (5), химической отрасли (4), транспорта, строительной отрасли, консалтинга, IT (по 2) и др.

Согласно полученным данным, 83% компаний выделяют отдельный бюджет на GR. При этом 63% компаний не планируют усиления этой функции в ближайший год. В компаниях же, где GR-функции нет вовсе, скорее отсутствует тенденция к ее созданию (5 из 8), пишут "Ведомости".