Песков: Продолжение переговоров по Украине запланировано на следующую неделю

Продолжение трехсторонних контактов РФ, США и Украины в Абу-Даби намечено на следующую неделю, точной даты пока нет, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что Кремль не будет публично обсуждать отдельные положения повестки переговорного процесса по Украине, но сам факт начала конструктивных переговоров оценивает положительно.

Также Песков заявил, что Владимир Путин получает постоянно прямые доклады от российских переговорщиков, передает РИА Новости. Представитель Кремля указал, что ждать высоких результатов от первых трехсторонних контактов по Украине было бы ошибкой, обсуждаются сложные вопросы.

23 января президент ОАЭ принял делегации России, США и Украины по вопросам безопасности. Переговоры продолжились в субботу. Сообщалось, что на них обсуждают сразу несколько документов.