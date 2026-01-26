Игорь Бабушкин встретился с астраханскими студентами

Накануне губернатор Астраханской области в Штабе общественной поддержки "Единой России" провел встречу с активными представителями студенческого сообщества региона. Игорь Бабушкин поздравил собравшихся с Днем российского студенчества, подчеркнув особую значимость студенческих лет для выбора профессионального и жизненного пути.

Губернатор рассказал о системном развитии образовательной инфраструктуры Астраханской области, которое ведётся, в частности, благодаря нацпроекту «Молодёжь и дети».

«Мы создаем условия, чтобы вы могли реализовываться в регионе, создавали семьи, воспитывали своих детей, и чтобы у вас было желание здесь жить, учиться и работать», — обратился к участникам Игорь Бабушкин.

В ходе встречи студенты поделились с главой региона конкретными результатами в творческой, учебной, научной и общественной деятельности. Особое внимание молодые люди уделяют проектам, направленным на гражданско-патриотическое воспитание, социальное волонтёрство и поддержку участников СВО. Студенты представили инициативы по наставничеству и социализации иностранных обучающихся, способствующие укреплению межкультурных связей. Кроме того, в регионе отмечен значительный рост студенческих трудовых отрядов, которые активно работают в сфере образования, промышленности, сельского хозяйства и сервиса.