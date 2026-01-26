Рябков: От США не поступало предложений по лучшей сделке взамен ДСНВ

Россия не получала от США никаких формализованных предложений по новой лучшей сделке взамен Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ, СНВ-3), заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Он подчеркнул, что российская сторона "неоднократно излагала свой подход во всех аспектах". "Так что дело за американцами", - сказал Рябков ТАСС.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что он не считает проблемой истечение в феврале срока действия ДСНВ, так как предпочел бы "заключить соглашение получше".

В сентябре 2025 года президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова фактически еще на год продлить действие условий ДСНВ, если США поступят так же. Путин предложил США сохранить статус-кво, сложившийся благодаря ДСНВ. "Россия готова в течение года после завершения срока действия ДСНВ соблюдать его количественные ограничения", - заявил российский президент. Действие ДСНВ заканчивается 5 февраля 2026 года. "Россия будет соблюдать ограничения ДСНВ, если аналогичные шаги сделают Соединенные Штаты", - добавил Путин.