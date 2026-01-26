Суд вынес приговор водителю автобуса, сбившему пешеходов в Каменске-Уральском

Синарский районный суд Каменска-Уральского вынес приговор водителю пассажирского автобуса Сергею Десятову, сбившему двух пешеходов. ДТП произошло 11 марта 2025 года.

Судом установлено, что Десятов выбрал небезопасную скорость, не справился с управлением и выехал на тротуар, где находились двое пешеходов. Один из них от полученных травм скончался на месте, а второй получил тяжкий вред здоровью. Свою вину водитель не признал, переложив ответственность на работодателя и якобы неисправный автобус, однако судебная автотехническая экспертиза не обнаружила в транспортном средстве каких-либо технических неисправностей, которые могли бы стать причиной аварии.

Суд признал Десятова виновным по ч. 3 ст. 264 УК РФ "Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека и тяжкий вред здоровью" и назначил наказание в виде трех лет принудительных работ с удержанием 15% заработка в доход государства. Помимо этого, его лишили права управлять транспортными средствами на 2,5 года.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован сторонами в течение 15 суток.