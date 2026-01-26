Сергей Кравчук: Администрация Хабаровска продолжит планомерно обновлять парк спецтехники для очистки городских трасс

В Хабаровске продолжают обновление парка спецтехники для очистки городских трасс. Так, в конце прошлого года по поручению мэра Хабаровска управление дорог и внешнего благоустройства администрации города закупило 2 дополнительные инновационные комбинированные машины, каждая из которых способна заменить две стандартные. Одну из таких машин передали МБУ «Южное», вторую – МБУ «Восток». Общая стоимость контракта на приобретение двух единиц современной техники составила около 33 млн рублей.

Водители отмечают, что новая техника обладает рядом преимуществ по сравнению со старыми моделями. Помимо расширенного функционала, обеспечен улучшенный комфорт рабочего места.

Мэр Хабаровска Сергей Кравчук подчеркнул важность приобретения инновационных машин для качественной уборки города и создания комфортных условий для работников предприятий благоустройства.

«Обновление автопарка – это не просто покупка новой техники, это инвестиции в комфорт и безопасность наших горожан. Мы стремимся к тому, чтобы дороги Хабаровска всегда были чистыми и ухоженными, независимо от времени года и погодных условий. Новые машины с их широким функционалом позволят нам работать эффективнее, особенно в условиях интенсивных снегопадов. Хочу отметить, что уборочная техника в краевом центре обновляется поэтапно. В прошлом году благодаря поддержке губернатора Хабаровского края Дмитрия Викторовича Демешина автопарк предприятий благоустройства также пополнился новыми снегоуборочными машинами», - прокомментировал мэр Хабаровска Сергей Кравчук.