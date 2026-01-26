"Уральские авиалинии" увеличат частоту рейсов из Екатеринбурга в Пекин

Авиакомпания "Уральские авиалинии" с февраля увеличивает частоту рейсов из Екатеринбурга в китайский Пекин.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе перевозчика, количество рейсов по маршруту "Екатеринбург – Пекин – Екатеринбург" вырастет до шести в неделю. Так, с 21 февраля авиакомпания вводит рейс из Екатеринбурга по субботам, обратный – из Пекина по воскресеньям. А со 2 апреля вводится рейс из Екатеринбурга по четвергам, обратный – из Пекина по пятницам.

"Таким образом, до конца летней навигации в Пекин можно будет улететь каждый день кроме вторника. Все прямые рейсы выполняются в новый столичный аэропорт Дасин", - отметили в "Уральских авиалиниях".

В авиакомпании уточнили, что решение об увеличении частоты рейсов обусловлено возросшим спросом на этом направлении после введения безвизового режима между Россией и Китаем.

Напомним, в прошлом году "Уральские авиалинии" возобновили прямые перелеты в Краснодар из Москвы и Екатеринбурга.