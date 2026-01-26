На Украине почти в два раза подняли тариф на электроэнергию для промышленности

Киев почти в два раза поднял тариф на электроэнергию для промышленности. Об этом говорится в постановлении нацкомиссии по государственному регулированию в сфере энергетики и коммунальных услуг. Правящий режим "решил нанести по потребителям новый удар", пишет местное издание "Страна".

Повышение тарифов объясняется необходимостью закупать дорогое импортное электричество, но истинная причина в том, что это требование МВФ и его лобби на Украине. В Раде возмущены грубыми процедурными нарушения, так как не было никакого предупреждения и публичного обсуждения проекта, который был принят кулуарно в кратчайшие сроки. Это может быть новой стратегией грантовых организаций по взятию под контроль энергетики, сказал изданию источник на местном энергорынке. По факту это нанесет сильнейший удар по украинской промышленности, которая и так находится на грани.