Названы самые распространенные среди депутатов Госдумы профессии

Большинство действующих депутатов Госдумы имеют высшее образование, и получили они его не в Москве, об этом свидетельствует исследование консалтинговой группы "Политолог".

Соотношение такое: в Москве учились только 18% депутатов текущего созыва Госдумы. При этом МГУ, РАНХиГС и РЭУ им. Плеханова являются самыми популярными вузами, которые заканчивали народные избранники, передает "Коммерсант".

Что касается специальностей (по первому диплому), то наиболее популярной является инженер, на втором месте экономисты, на третьем – юристы (интересно, что именно против экономистов и юристов ранее Госдума начала "крестовый поход", по этим специальностям будет ограничен прием на платные места в вузах). Также в топе офицеры и педагоги.

Второе образование или степень магистра есть у 60% депутатов. Больше трети народных избранников имеют еще и научную степень.