Вучич: США попытаются ускоренно затащить Украину в ЕС

Частью мирного плана США по Украине является ее присоединение к ЕС уже в 2027 году, но против этого целый ряд стран Европы. Такое заявление сделал президент Сербии Александр Вучич на заседании правительства.

Читайте также: В ЕС хотят изменить порядок вступления в блок ради Украины

По его словам, членство планируется дать уже 1 января 2027 года. Но с этим открыто и категорически не согласны Польша, Чехия, Венгрия и Словакия. При этом он сообщил, что "будут силовые изменения процедур, вопреки регламентам и всему остальному". Помимо этого, в ЕС в 2026 году будет много расколов и по другим вопросам.

В последние месяцы сообщалось, что в ЕС рассматривают вариант ускоренного принятия Украины в обход некоторых процедур. Ради этого хотят изменить регламент выступления в блок. Киев войдет в ЕС, но с меньшими правами при принятии решений. Однако многие страны беспокоят планы изменения общих правил ради одной страны.

Ранее Financial Times писала, что Киев готов на отказ от территориальных претензий к России при условии, что его примут в ЕС. Речь была как раз о варианте принятия страны в блок к началу 2027 года. Украина имеет статус кандидата на вступление в ЕС с 2022 года. Россия не возражает против этого, в отличие от втягивания Украины в НАТО.

США могут быть заинтересованы в быстром присоединении Украины к ЕС ради его ослабления.