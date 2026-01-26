СМИ: Администрация Трампа не отказалась от планов по военному захвату Гренландии

США не отказались от планов по военному захвату Гренландии, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

По их словам, американская администрация в очередной раз планирует крупную военную операцию, не проконсультировавшись предварительно с Конгрессом.

Отмечается, что законодатели поставили госсекретаря Марко Рубио и высокопоставленных чиновников Белого дома в известность о возможности импичмента президенту США Дональду Трампу в случае военной интервенции в Гренландию.

Ранее американский президент сообщил, что "очень продуктивная встреча" с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте на полях Давосского форума позволила подготовить рамки будущей сделки, касающейся Гренландии и всего Арктического региона. Трамп не уточнил, в чем суть достигнутых договоренностей. Он добавил, что в связи с этим США не станут вводить анонсированные импортные пошлины в отношении европейских стран.