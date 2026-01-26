Один человек пострадал при падении обломков БПЛА в Славянске-на-Кубани

Фрагменты БПЛА упали на территории двух предприятий Славянска-на-Кубани, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Пострадал один человек, он госпитализирован. Также на территории предприятий произошли возгорания. Их ликвидацией занимаются специалисты экстренных служб.

Также сообщается, что фрагменты беспилотников обнаружили на территории семи частных домов.

По данным Минобороны, в течение прошедшей ночи над территорией Краснодарского края уничтожено 34 БПЛА.