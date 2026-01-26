26 Января 2026
Общество В России
Фото: Накануне.RU

В Госдуме предложили исключать из состава ООПТ переставшие быть ценными земли

В Госдуме началась подготовка к рассмотрению законопроекта Минприроды, предполагающего изменение границ ООПТ (особо охраняемых природных территорий).

Сейчас закон запрещает любые изменения границ заповедников, нацпарков и других ООПТ. Есть также судебный прецедент, когда Верховный суд запретил разработку месторождения в нацпарке, сославшись на существующий запрет.

Законопроект уже одобрил один из профильных комитетов Госдумы – по развитию Дальнего Востока и Арктики. Там пошли дальше и в заключении к законопроекту предложили исключать из состава ООПТ (законопроект предлагает лишь менять их границы и допускать строительство в интересах государства) земли и водные объекты, которые полностью и необратимо утратили свое особое природоохранное значение, вне зависимости от причин утраты, передают "Ведомости".

Интересно, что этот законопроект создает дихотомию в Минприроды: подведомственный этому министерству Росприроднадзор выступает против и опасается, что статус ООПТ утратит функционал. Роснедра же, которые также подчиняются Минприроды, "всегда противостоят попыткам "заповедать" ресурсы полезных ископаемых", отмечает источник издания.

Экспертное мнение



