Кабмин РФ будет контролировать рост цен в квитанциях за ЖКУ

Значительное усиление ФАС России в тарифной сфере может стать ключевой реформой последних лет.

Принятый Госдумой в первом чтении проект закона наделит антимонопольную службу правом самостоятельно устанавливать экономически обоснованные тарифы на ЖКУ в случае бездействия региональных властей. Эта мера — прямой ответ на выявленные в 2025 году необоснованные начисления на 102 млрд руб. и полное игнорирование решений ФАС со стороны пяти субъектов.

Для усиления контроля также планируется дать службе право согласовывать кандидатуры глав региональных тарифных органов, что должно отсечь потенциальных участников махинаций. Тем временем, кризис в сфере водоснабжения, где тарифы хронически не покрывают издержек, требует отдельного внимания. Как отмечает директор по взаимодействию с органами власти ГК "Росводоканал" Сергей Кржановский, существующая система тормозит инвестиции, приводя к неконтролируемому износу сетей. Эксперт предлагает не изымать сэкономленные средства из тарифов, а позволить компаниям реинвестировать их в модернизацию.

Несмотря на активное обсуждение инициатив, включая предложения о пятилетних тарифах и обязательных инвестиционных программах, вопрос о том, приведет ли реформа к реальному снижению нагрузки на потребителей, остается без однозначного ответа, сообщают "Известия".

Ранее депутаты от ЛДПР подготовили проект закона, призванный защитить граждан от резкого роста платежей за жилищно-коммунальные услуги. Инициатива предполагает установить законодательный предел: повышение платы за ЖКУ не может превышать прогнозируемый уровень инфляции, заложенный в федеральном бюджете.