Большинство россиян ожидает увеличения зарплаты в 2026 году

48% россиян рассчитывают на увеличение дохода в первой половине 2026 года.

Таковы данные совместного исследования сервисов "Работа.ру" и "СберПодбор". Большинство ожидает скромной прибавки: 15% надеются на рост менее 10%, а 18% — в диапазоне 11-25%. На существенное увеличение оклада (от 26% и выше) рассчитывают 15% опрошенных.

Основные причины для оптимизма — ожидание ежегодной индексации и вера в высокие результаты своей работы. 15% участников исследования связывает рост зарплат с карьерным продвижением.

Эксперты отмечают, что в 2025 году бизнес столкнулся с ограничениями в росте зарплат из-за увеличивающихся издержек. Однако динамика повышения окладов, как ожидается, сохранится в ключевых и инновационных отраслях, сообщает РИА Новости.

Ранее в России спрогнозировали рост зарплат в промышленности за счет роботизации.