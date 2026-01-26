Депутаты предложили размещать флаг России во всех новых жилых кварталах

Новые жилые микрорайоны в России могут получить обязательный атрибут — постоянно поднятый государственный флаг.

Соответствующий законопроект, как сообщил депутат Дмитрий Свищев, разрабатывается в Госдуме. С технической точки зрения, застройщикам придется на этапе проектирования предусматривать и устанавливать центральный флагшток. Главное требование — хорошая видимость флага из окон.

Все расходы лягут на строительные компании, однако, по заверению автора инициативы, они незначительны и закладываются в смету как элемент благоустройства. Поддерживать флаг в порядке будут управляющие компании.

"Патриотизм живет не на парадах, а в сердце. Мы должны сделать так, чтобы, подходя к своему дому, человек видел не только подъезд и парковку, но и символ своей страны. Чтобы ребенок, глядя в окно, с детства знал цвета своего флага", - отметил депутат, сообщает РИА Новости.