Заместитель Си Цзиньпина обвиняется в передаче США данных о ядерном оружии КНР

В Китае генерала Чжан Юся обвиняют в передаче США информации о программе создания ядерного оружия в стране.

По данным The Wall Street Journal, его также подозревают в получении взяток и продаже должности министра обороны. Чжан Юся занимал пост заместителя лидера КНР Си Цзиньпина в Центральном военном совете Китая.

До этого Министерство обороны КНР сообщило о начале расследований в отношении Чжан Юся и главы Объединенного штаба ЦВС Лю Чжэньли. Детали уголовных дел не раскрываются.

Чжан Юся долгие годы считался доверенным лицом Си Цзиньпина и его правой рукой. После ареста генерала в ЦВС осталось всего два человека, один из которых — сам Си Цзиньпин. Оперативное командование вооруженными силами Китая теперь де-факто перешло в руки Си, пишет Financial Times.