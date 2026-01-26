В Госдуме хотят изменить правила перехода детей на семейное обучение

Депутат Госдумы Илья Вольфсон выступил с инициативой усилить государственный контроль над семейным образованием.

Поводом стал взрывной рост его популярности: в одном только Татарстане за последний учебный год популярность семейной формы обучения выросла почти на 50%, достигнув 2,3 тыс. детей. В обращении к министру просвещения Сергею Кравцову парламентарий предложил усложнить процедуру перехода на эту форму обучения и установить обязательную аттестацию не реже двух раз в год.

Детей, которые не смогут подтвердить уровень знаний, парламентарий предлагает возвращать в школы. По мнению Вольфсона, это необходимо для защиты интересов ребенка, так как семейное образование, по его данным, часто дает более низкие академические результаты и ограничивает социализацию.

Для принятия решений о переводе ребенка на семейное обучение депутат предлагает создать специальную межведомственную комиссию с участием педагогов, органов опеки и психологов, сообщает РБК.