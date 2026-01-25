25 Января 2026
Происшествия Мурманская область
Фото: СУ СК России по Мурманской области

"ЛЭП могли обрушиться от старости". В Мурманской области расследуют падение пяти опор линии электропередачи

 

Продолжается расследование дела о падении пяти опор ЛЭП, которое привело к обесточиванию Мурманска и закрытого города Североморск вечером в пятницу.

Известно, что в течение дня обрушились пять опор в семи километрах от Мурманска. Удалось установить, что при нормативном сроке службы в 40 лет, две опоры эксплуатировались с 1966 года, еще две с 1982-го, а самая новая - с 1988-го. Следователи проверяют, проводилось ли освидетельствование состояния этих опор каждые пять лет, как положено по истечению рекомендованного срока службы.

Проверку провели с участием специалистов-взрывотехников и специалистов в области энергетики. Изъяты смывы и вырезы с объектов электрооборудования. В ходе визуального осмотра признаков какого-либо внешнего воздействия третьих лиц на опоры ЛЭП не установлено, сообщили в областном управлении СК.

обрушение опоры ЛЭП(2026)|Фото: СУ СК России по Мурманской области

В помещениях сетевой организации изъята техническая документация, содержащая сведения об обслуживании и содержании ЛЭП, а также лицах, ответственных за их безопасную эксплуатацию.

Назначен комплекс судебных экспертиз. Продолжаются допросы должностных лиц сетевой организации, в том числе допрошен директор регионального филиала сетевой организации. Расследование уголовного дела продолжается.

Следствием, в том числе, проверяется адекватность и соразмерность мер, принятых соответствующими должностными лицами по содержанию сетей и их своевременной очистке от гололедно-изморозевых отложений, которые могли привести к обрушению опор и дальнейшей аварийной ситуации.

Теги: обрушение опоры ЛЭП, расследование


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

