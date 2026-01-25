Самый массированный обстрел Белгорода ракетами HIMARS произошел ночью

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил о самом массированном обстреле Белгорода, предположительно, ракетами HIMARS. По его предварительным данным, пострадавших нет.

Он сообщил, что после атаки замечены повреждения объектов энергетики, с которыми разбираются на местах дежурные бригады и оперативные службы. Также произошло несколько возгораний. В Белгородском округе в селе Таврово в результате падения обломков в двух частных домах повреждены кровли.

Сейчас повторно проводится обследование тех объектов энергетики, которые подверглись обстрелу.

Губернатор отметил, что в регионе имеется запас из более 5 тысяч генераторов, область готова выполнить объём работы по заправке, обслуживанию, чистке оборудования, заправке маслом. Глава региона обратился к генеральному директору "Россетей" Андрею Рюмину с просьбой прислать специалистов, которые имеют большой опыт в этой работе, проводятся занятия с местными сотрудниками из муниципальных образований, из органов государственной власти, где находятся генераторы, для того, чтобы правильно выстроить эти процессы.

Комплекс РСЗО HIMARS (англ. High Mobility Artillery Rocket System; рус. Высокомобильный артиллерийский ракетный комплекс) — американская реактивная система залпового огня на колёсном шасси. M142 HIMARS создан на базе трёхосного ("пятитонника") колёсного шасси FMTV Армии США, может нести шесть реактивных снарядов РСЗО или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS.