25 Января 2026
в россии
Здравоохранение За рубежом
Фото: Накануне.RU

В Индии борются со вспышкой неизлечимого вируса, который переносят летучие лисицы

В Индии произошла вспышка неизлечимого вируса, который разносят летучие лисицы. Сейчас выявлено пять заболевших в штате Западная Бенгалия.

Первый заболевший зафиксирован в понедельник, после чего на карантин отправили около 100 контактных персон. К субботе число заразившихся выросло до пяти. Двое госпитализированы в отделение интенсивной терапии частной клиники, еще трое новых пациентов госпитализированы в медицинские учреждения на востоке Калькутты. 

Власти сообщали, что среди инфицированных — врач, медсестра и сотрудник медицинского учреждения. Представитель департамента здравоохранения штата уточнил, что состояние одного из пациентов — медбрата — постепенно улучшается, однако состояние пациентки остается крайне тяжелым. Оба проходят лечение в реанимации для больных с сердечно-сосудистыми осложнениями.

Впервые вирус Нипах был выявлен в 1999 оду во время вспышки болезни среди фермеров-свиноводов, проживающих в окрестностях реки Нипах в Малайзии. С тех пор произошло более 10 вспышек болезни, все в Южной Азии. В 2018 году в индийском штате Керала произошла самая губительная вспышка вируса, при которой погибли 17 человек.

 

Вирус Нипах относится к особо опасным инфекциям: он передается от животных к человеку, а также способен распространяться при тесном контакте между людьми. У человека заболевание может протекать как бессимптомно, так и в форме тяжелых респираторных осложнений. От вируса Нипах нет вакцины. 

Теги: вирус нипах, летучие лисицы


