Два аэропорта в Татарстане закрыты из-за возможной угрозы беспилотной атаки

Два аэропорта в Татарстане временно не принимают и не отправляют самолеты по решению Росавиации, сообщил представитель ведомства Артем Кореняко.

По его данным, ограничения введены в аэропорту столицы республики - Казани и в нижнекамском Бегишево.

Бегишево расположен в Тукаевском районе в 19 км к юго-востоку от центра Нижнекамска и 27 км к юго-западу от центра Набережных Челнов, обслуживает Набережные Челны, Нижнекамск, Елабугу, Альметьевск, а также пользуется спросом у жителей Ижевска, так как является ближайшим к нему международным аэропортом.

Ограничения связаны с обеспечением безопасности перелетов, что обычно вызвано возможной атакой БПЛА. В это время могут также наблюдаться перебои в работе мобильного интернета.