Трамп угрожает ввести пошлины в 100% на всю канадскую продукцию

Американский президент Дональд Трамп пригрозил, что введет пошлины в 100% на канадскую продукцию.

Как сообщил он в соцсети Truth Social, это произойдет, если Канада заключит торговое соглашение с Китаем. Как пишет "Интерфакс", по мнению Трампа, если допустить китайский бизнес на канадский рынок, то он вытеснит местные компании.

"Если Канада заключит сделку с Китаем, то мы сразу введем пошлины в 100% на все канадские товары", - заявил президент США.

Напомним, на этой неделе стало известно, что Канада сближается с Китаем на фоне угроз США захватить Гренландию. Также Трамп отозвал направленное Канаде приглашение в "Совет мира".