24 Января 2026
Уральский ФО
Происшествия В России Самарская область
Фото: Накануне.RU

В СК требуют привлечь к ответственности судью, оправдавшую избивших депутата мигрантов

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал подготовить обращение в дисциплинарную коллегию Верховного суда РФ. Поводом стало вынесение оправдательного приговора мигрантам, напавшим на депутата Госдумы Михаила Матвеева.

Сообщалось, что нападение произошло в Промышленном районе Самары в июле 2024 года. Депутат Матвеев пытался остановить мигрантов, избивавших прохожих, но сам стал жертвой нападения и получил удар по голове.

Михаил Матвеев после нападения мигрантов(2024)|Фото: скриншот с видео Telegram-канала Михаила Матвеева / t.me/matveevkomment

Поначалу следствие квалифицировало такие действия как хулиганство, но позже по настоянию Бастрыкина была добавлена более тяжкая статья о покушении на убийство. Однако судья Татьяна Керосирова решила по-своему и освободила нападавших.

Нападение на Михаила Матвеева в Самаре(2024)|Фото: скриншот с видео Telegram-канала Михаила Матвеева / t.me/matveevkomment

Как сообщили Накануне.RU в СКР, тема данного оправдательного приговора вызвала широкий резонанс. Александр Бастрыкин поручил первому заместителю председателя СК России подготовить обращение в дисциплинарную коллегию ВС РФ. Как уточнили в ведомстве, речь идет о привлечении к ответственности судьи, вынесшей данное решение.

Ранее военкор Дмитрий Стешин возмутился освобождением мигрантов, напавших на депутата Госдумы.

Теги: мигранты, депутат, избили, судья, Бастрыкин, обращение, СК


Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 31.12.2025 12:53 Мск "Плевок в государство". Военкор возмущен освобождением мигрантов, напавших на депутата ГД
Ранее 20.01.2025 14:57 Мск Суд продлил арест обвиняемым в покушении на депутата Матвеева
Ранее 21.07.2024 09:53 Мск Бастрыкин хочет знать, почему прекратили дела одного из напавших на депутата в Самаре
Ранее 20.07.2024 12:55 Мск В Самаре по делу о покушении на убийство депутата Госдумы арестован подросток
Ранее 19.07.2024 12:22 Мск Дело о нападении на депутата Госдумы переквалифицируют на покушение на убийство
Ранее 19.07.2024 09:26 Мск МВД: Задержаны трое подозреваемых в нападении на депутата Госдумы Матвеева
Ранее 18.07.2024 21:02 Мск В Самаре мигранты пробили голову депутату Госдумы Матвееву

