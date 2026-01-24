В СК требуют привлечь к ответственности судью, оправдавшую избивших депутата мигрантов

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал подготовить обращение в дисциплинарную коллегию Верховного суда РФ. Поводом стало вынесение оправдательного приговора мигрантам, напавшим на депутата Госдумы Михаила Матвеева.

Сообщалось, что нападение произошло в Промышленном районе Самары в июле 2024 года. Депутат Матвеев пытался остановить мигрантов, избивавших прохожих, но сам стал жертвой нападения и получил удар по голове.

Поначалу следствие квалифицировало такие действия как хулиганство, но позже по настоянию Бастрыкина была добавлена более тяжкая статья о покушении на убийство. Однако судья Татьяна Керосирова решила по-своему и освободила нападавших.

Как сообщили Накануне.RU в СКР, тема данного оправдательного приговора вызвала широкий резонанс. Александр Бастрыкин поручил первому заместителю председателя СК России подготовить обращение в дисциплинарную коллегию ВС РФ. Как уточнили в ведомстве, речь идет о привлечении к ответственности судьи, вынесшей данное решение.

Ранее военкор Дмитрий Стешин возмутился освобождением мигрантов, напавших на депутата Госдумы.