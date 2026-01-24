Мантуров: торговля должна быть локомотивом внедрения автоматизации процессов

Первый заместитель председателя Правительства России Денис Мантуров указал на необходимость повышения уровня автоматизации процессов на предприятиях торговли.

По его словам, делать это нужно, в том числе, за счет внедрения роботов-манипуляторов российского производства.

"Торговля, как крупнейшая отрасль экономики, должна быть локомотивом внедрения автоматизации процессов. Государство, в свою очередь, готово оказать необходимую поддержку в рамках нацпроекта", - приводит слова Мантурова пресс-служба кабмина.

Ранее сообщалось, что за последние два года плотность роботизации в России, то есть соотношение числа промышленных роботов к количеству сотрудников на предприятии, выросла более чем в два раза.