В Белом доме оценили первый день трехсторонних переговоров по Украине

В американском Белом доме оценили первый день трехсторонних переговоров по Украине, которые проходят в Абу-Даби.

Напомним, в пятницу президент ОАЭ принял делегации России, США и Украины по вопросам безопасности. Шейх пожелал успехов участникам переговоров и позитивных результатов, способствующих завершению многолетнего конфликта.

"Сегодняшняя трехсторонняя встреча в Абу-Даби между США, Украиной и Россией была продуктивной", - сообщил в пятницу вечером телеканал Sky News со ссылкой на неназванного представителя Белого дома.

Переговоры, как и планировалось, продолжатся в субботу, сообщает "Интерфакс".

Ранее в Кремле отмечали, что вывод ВСУ из Донбасса – это важное условие России на переговорах. А украинский президент Владимир Зеленский заявлял, что территориальный вопрос будет ключевым на переговорах в ОАЭ.