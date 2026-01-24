В Белом доме оценили первый день трехсторонних переговоров по Украине
В американском Белом доме оценили первый день трехсторонних переговоров по Украине, которые проходят в Абу-Даби.
Напомним, в пятницу президент ОАЭ принял делегации России, США и Украины по вопросам безопасности. Шейх пожелал успехов участникам переговоров и позитивных результатов, способствующих завершению многолетнего конфликта.
"Сегодняшняя трехсторонняя встреча в Абу-Даби между США, Украиной и Россией была продуктивной", - сообщил в пятницу вечером телеканал Sky News со ссылкой на неназванного представителя Белого дома.
Переговоры, как и планировалось, продолжатся в субботу, сообщает "Интерфакс".
Ранее в Кремле отмечали, что вывод ВСУ из Донбасса – это важное условие России на переговорах. А украинский президент Владимир Зеленский заявлял, что территориальный вопрос будет ключевым на переговорах в ОАЭ.