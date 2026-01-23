Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что Россия к 2050 году может стать больше

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что Россия к 2050 году может стать больше за счет добровольного вхождения в её состав других стран, сообщают РИА Новости.

Своё мнение он высказал во время форума "Знание. Государство", отвечая на вопрос о видении России в будущем.

Пушилин подчеркнул, что говорит не о воинственных устремлениях, а о том, что ряд государств могут сами захотеть стать частью Российской Федерации. По его мнению, такая возможность связана с тем, как меняется современный мир.