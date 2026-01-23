Проект «Учительская карта» стартовал в Костромской области показом спектакля "Капитанская дочка"

23 Января 2026
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино 80-летие Победы
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Доктрина Трампа в действии

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com



Образование Костромская область
Фото: adm44.ru

Проект «Учительская карта» стартовал в Костромской области показом спектакля "Капитанская дочка"

Инициатор проекта «Учительская карта» - губернатор Костромской области Сергей Ситников.

В рамках его реализации каждый учитель получил персональный годовой цифровой сертификат номиналом 5000 рублей. Использовать сертификат можно при посещении областных и муниципальных культурных учреждений, которые включены в перечень департамента культуры Костромской области, что дает педагогам возможности для подготовки и проведения внеклассных уроков истории, краеведения, литературы и внеклассных занятий.

(2025)|Фото: adm44.ru

«После введения «Пушкинской карты» дети у нас получили уникальную возможность посещать выставки, кинопоказы, спектакли, прикоснуться к высокой культуре. Этого, к сожалению, не произошло в отношении педагогов. Проект «Учительская карта» восполнит этот пробел, позволит педагогам бесплатно посещать учреждения культуры вместе с учениками», - комментирует губернатор Сергей Ситников.

(2026)|Фото: adm44.ru

«Проект открывает абсолютно новые возможности для проведения уроков. Учителя, используя возможности наших музеев, театров, концертных залов, смогут глубже погружать учащихся в свой предмет. Готовить интересные занятия, знакомить с особенностями истории и культуры костромского края. Это будет способствовать повышению качества воспитания и образования» - считает исполняющая обязанности директора департамента образования Наталья Рыжова.

И вот Драматический театр им.А.Н.Островского специально для проекта дал дополнительный спектакль. Для дополнительного показа был не случайно выбран спектакль "Капитанская дочка". Это произведение входит в программу школьных уроков по литературе, а для учителей истории открывает новые возможности изучения с учениками особенностей той эпохи российского государства.

(2026)|Фото: adm44.ru

Всего в проекте участвуют 36 учреждений культуры - государственная филармония Костромской области, Костромской губернский симфонический оркестр, концертно-выставочный центр «Губернский», костромской государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник, центр русского искусства, 30 муниципальных музеев и домов культуры.

Уже в 1 квартале 2026 года запланировано проведение почти 250 мероприятий.

Теги: сергей ситников, педагоги, учительская карта, спектакль, учителя


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети