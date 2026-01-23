Проект «Учительская карта» стартовал в Костромской области показом спектакля "Капитанская дочка"

Инициатор проекта «Учительская карта» - губернатор Костромской области Сергей Ситников.

В рамках его реализации каждый учитель получил персональный годовой цифровой сертификат номиналом 5000 рублей. Использовать сертификат можно при посещении областных и муниципальных культурных учреждений, которые включены в перечень департамента культуры Костромской области, что дает педагогам возможности для подготовки и проведения внеклассных уроков истории, краеведения, литературы и внеклассных занятий.

«После введения «Пушкинской карты» дети у нас получили уникальную возможность посещать выставки, кинопоказы, спектакли, прикоснуться к высокой культуре. Этого, к сожалению, не произошло в отношении педагогов. Проект «Учительская карта» восполнит этот пробел, позволит педагогам бесплатно посещать учреждения культуры вместе с учениками», - комментирует губернатор Сергей Ситников.

«Проект открывает абсолютно новые возможности для проведения уроков. Учителя, используя возможности наших музеев, театров, концертных залов, смогут глубже погружать учащихся в свой предмет. Готовить интересные занятия, знакомить с особенностями истории и культуры костромского края. Это будет способствовать повышению качества воспитания и образования» - считает исполняющая обязанности директора департамента образования Наталья Рыжова.

И вот Драматический театр им.А.Н.Островского специально для проекта дал дополнительный спектакль. Для дополнительного показа был не случайно выбран спектакль "Капитанская дочка". Это произведение входит в программу школьных уроков по литературе, а для учителей истории открывает новые возможности изучения с учениками особенностей той эпохи российского государства.

Всего в проекте участвуют 36 учреждений культуры - государственная филармония Костромской области, Костромской губернский симфонический оркестр, концертно-выставочный центр «Губернский», костромской государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник, центр русского искусства, 30 муниципальных музеев и домов культуры.

Уже в 1 квартале 2026 года запланировано проведение почти 250 мероприятий.