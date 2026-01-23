У Эстонии забрали чемпионат Европы по фехтованию из-за отказа выдать визы спортсменам из РФ

Чемпионат Европы по фехтованию официально перенесен из Эстонии во Францию. Эстонские СМИ сообщают об этом со ссылкой на главу национального союза фехтования Айвара Паалберга. Летом вместо Таллинна соревнования пройдут во французском городе Антони.

О возможном переносе первенства континента стало известно в конце 2025 года. Тогда Международная федерация фехтования потребовала от страны-организатора гарантий того, что спортсмены из всех стран смогут получить визы и принять участие в чемпионате. Эстонские власти ответили, что сейчас законодательство запрещает выдавать визы российским и белорусским спортсменам, и исключений не будет.

Ранее Международная федерация фехтования допустила российских и белорусских спортсменов к участию в международных турнирах в нейтральном статусе, юниоры допущены к соревнованиям под национальным флагом.