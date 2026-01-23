СМИ: Россия на переговорах рассматривает "анкориджскую формулу"

Москва на переговорах рассматривает "анкориджскую формулу", согласованную президентами РФ и США в августе 2025 года, сообщает Reuters.

По данным источника агентства, эта формула подразумевает контроль России над всем Донбассом и замораживание нынешней линии фронта в других областях.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не считает целесообразным раскрывать содержание "формулы Анкориджа" и не хочет "публично вдаваться в детали" обсуждаемых положений. При этом он отметил, что ВСУ для урегулирования должны покинуть территорию Донбасса, это является очень важным условием.