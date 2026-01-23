В Тюмени пожар в частном доме унес жизни двоих мужчин

В ночь на 23 января в Тюмени при тушении пожара в частном доме на улице Орловской были обнаружены тела двух мужчин, сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ по Тюменской области.

Один из погибших — мужчина 1985 года рождения, личность второго устанавливается. Предварительно, следов насильственной смерти не обнаружено.

Следственным отделом по Калининскому административному округу Тюмени проводится доследственная проверка. По предварительной версии, причиной пожара могла стать непотушенная сигарета.

Следователи уже провели осмотр места происшествия, опросили очевидцев и назначили судебно-медицинские и пожарно-технические экспертизы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение о возбуждении уголовного дела или отказе в нем.