В России музыканту-недоучке вменили трудоустройство в УФСИН по поддельному диплому

В Архангельской области грозит срок человеку, который ранее был исключён из музыкального училища. Он попытался устроиться артистом в оркестр УФСИН по поддельному диплому.

Он пришёл устраиваться на работу и предоставил диплом об окончании музучилища. Когда документ стали проверять, выяснилось, что училище он так и не окончил. 25 лет назад его отчислили.

Его задержали, сообщили РИА Новости в УФСИН по Архангельской области. Его ждёт суд.