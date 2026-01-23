Минпрос объявил войну сайтам с готовыми "домашками"

Минпросвещения разработало законопроект о запрете распространять в интернете и соцсетях готовые решения домашних заданий и заданий всероссийской олимпиады.

О массовом списывании "домашки" говорят все эксперты как о болезни, которая поразила российское образование. Дети "передирают" домашнее задание, не вдумываясь в то, что они делают. В результате материал не закрепляется, зато закрепляется установка, что главное - сдать, а не освоить. Это подрывает и мотивацию тех, кто хочет учиться, признает Минпросвещения.

Списывание поразило даже олимпиады, в прошлом году по этому поводу было немало скандалов. Автор проекта Grand Exam - онлайн-школы подготовки к ЕГЭ Арсений Филин пишет, что речь идет о целой индустрии. Так, к нему постоянно приходят рекламодатели с предложениями покупки олимпиад. Есть даже сайты, на которых предлагается поступление "под ключ" через победу на олимпиаде. Это дискредитирует само олимпиадное движение, говорит он.

Ранее министр просвещения Сергей Кравцов поддержал запрет сайтов с готовыми домашними заданиями и даже назвал преступниками тех, кто это делает. По его мнению, это колоссальный бизнес, поскольку такие сайты являются одними из самых популярных в интернете. И этот "бизнес" надо пресечь.

Ведомство предлагает дополнить не закон об образовании, а закон об информации, приравняв готовые решения заданий из олимпиад и учебников к запрещенной для распространения информации.

Интересно, что под тем же самым предлогом - массовым списыванием "домашки" - некоторые депутаты, например вице-спикер Госдумы Владислав Даванков ("Новые люди"), предлагают вообще ее отменить за "ненадобностью". Госдума знает об этой проблеме и готова предложить свои решения, анонсировал в августе 2025 года спикер Вячеслав Володин. Правда, предложений до сих пор нет. Многие эксперты признают, что положение неординарное и свидетельствует о таких изменениях в образовании, с которыми ранее никто не сталкивался.