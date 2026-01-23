СК проверит гимназию в Южно-Сахалинске, где не ввели карантин из-за туберкулеза

В Южно-Сахалинске школа не стала вводить карантин после обнаружения туберкулеза у одного из сотрудников, ведется проверка, сообщили в СУ СКР по региону.

По данным СМИ, инцидент произошел в гимназии № 3 города.

Следователи проводят процессуальную проверку по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил).

В декабре в одной из школ Новосибирска выявили вспышку туберкулеза. Заболевание подтвердилось у шести учеников. Работники школы, ученики и их родители проходили медицинские обследования, чтобы избежать распространения заболевания.