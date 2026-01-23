В Екатеринбурге снесут здание бывшего Приборостроительного завода

Здание бывшего Приборостроительного завода в центре Екатеринбурга будут сносить. Об этом говорится в заключении Государственной историко-культурной экспертизы, опубликованной на сайте областного управления охраны культурного наследия.

Экспертиза проводилась, так как рядом со зданием расположены объекты культурного наследия.

"Производство работ по демонтажу зданий, расположенных по адресу: г. Екатеринбург, ул. Горького, д. 17, литера А, А1, А2, Б, В, и сооружения пожарного резервуара, с учетом соблюдения обязательных условий, предусмотренных проектной и разрешительной документацией, а также мероприятий, указанных в настоящем разделе проектной документации, не оказывает прямое или косвенное воздействие на сохранность ОКН", — говорится в документе.

Там также сказано, что сносить здание будут при помощи экскаватора "сверху-вниз" с последовательным устранением горизонтальных и вертикальных конструктивных элементов".