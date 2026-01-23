В ПХГ Германии и Франции осталось меньше 40% газа

"Газпром" сообщил о том, что уровень заполненности подземных хранилищ газа (ПХГ) Франции и Германии – ниже 40%, Нидерландов – меньше трети.

По данным Gas Infrastructure Europe (GIE), на 21 января в ПХГ Германии осталось 39,7% запасов газа, Франции – 39%, Нидерландов – 33,1%. Крупнейшие европейские экономики продолжают активно расходовать газ из хранилищ. В целом, запасы в европейских ПХГ на 21 января сократились до 47,6%. До 48,3 млрд куб. м газа – это один из самых низких показателей на указанную дату за всю историю наблюдений.

В начале августа 2025 г. стало известно, что в подземные хранилища Европы в июле закачали максимальное за последние (на тот момент) три года количество газа. Запасы к концу второго летнего месяца прошлого года поднялись почти до 69%. По данным на 13 декабря 2025 г., в подземных хранилищах газа Европы находилось 71,2 млрд куб. м газа, что на 9,1 млрд куб. м меньше аналогичного показателя 2024 г.