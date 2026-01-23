СМИ: Переговоры России, США и Украины в Абу-Даби уже начались

В Абу-Даби уже начались трехсторонние переговоры между делегациями России, Украины и США, передает Sky News.

Представители США – спецпосланник Трампа Стив Уиткофф и зять президента Америки Джаред Кушнер – прилетели в столицу ОАЭ из Москвы, где минувшей ночью провели переговоры с Владимиром Путиным.

Российская делегация состоит из представителей Минобороны. "Это представители Министерства обороны. Называть их мы пока не будем. Это все военные. Значит, это рабочая группа по вопросам безопасности", - сообщил журналистам по поводу состава делегации пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Что касается украинской делегации, то в нее должны войти секретарь СНБО Рустем Умеров, глава Офиса президента Кирилл Буданов*, замглавы ОП Сергей Кислица и начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов.

Какие именно темы будут обсуждаться на переговорах – точно не известно. По одной из версий, речь будет идти о мирном соглашении, а точнее о главном спорном пункте – вопросе контроля над территориями. По другой версии, будет обсуждаться только текущая ситуация и возможное ограниченное прекращение огня: со стороны Москвы – прекращение ударов по энергетической инфраструктуре Украины, со стороны Киева – прекращение атак на российские НПЗ и танкеры.

*Внесен в перечень террористов и экстремистов Федеральной службы по финансовому мониторингу