Екатеринбуржцев зовут на открытие термального комплекса "Баденленд"

Жителей Екатеринбурга приглашают на открытие первой очереди термального комплекса "Баденленд". Гостей ждут уже в эту субботу - 24 января в 12.00.

"Баденленд" находится в здании бывшего ТЦ "Комсомолл". Все присутствующие смогут окунуться в термальный бассейн-рекордсмен площадью 1,2 тыс. кв.м., посетить зоны гидромассажа и джакузи, детский бассейн, парные с купелями, зону с кафе, а также бар в бассейне.

Изначально, открытие нового термального комплекса планировалось на 25 декабря, однако в компании решили отложить дату для завершения комплексной подготовки объекта.