В Новосибирске обжалуют арест собственника обрушившегося ТЦ

Арест собственника обрушившегося в Новосибирске торгового центра Сергея Туркова будет обжалован. Он арестован до 22 марта.

"Безусловно, защита будет оспаривать это решение", - сообщил РИА Новости адвокат Александр Сердюк.

21 января обрушились конструкции кровли и второго этажа торгового центра в Новосибирске. Два человека пострадали. Ещё одного пострадавшего из-под завалов вытащили спасатели, однако позже он скончался. Обрушение, предварительно, произошло из-за скопившегося снега.