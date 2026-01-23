Путин позвонит губернатору Хинштейну, сломавшему ногу в ДТП

Президент России Владимир Путин планирует позвонить губернатору Курской области Александру Хинштейну, пострадавшему в ДТП, об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"После того, как губернатор Курской области вышел из-под наркоза, был моментально организован контакт с Кремлем. Хинштейн полон решимости продолжать работу, несмотря на травмы, в Кремле его полностью поддерживают и желают ему скорейшего выздоровления", - сообщил Песков.

После операции Хинштейн опубликовал в своем Telegram-канале "кружочек" прямо из больничной палаты.

"Врачи уже успешно меня прооперировали. Ситуация, к сожалению, чуть хуже, чем предполагалось. Перелом бедренной кости, поэтому какое-то время придется провести здесь. Медики, правда, настаивают на том, чтобы я полностью абстрагировался от всех внешних контактов, от рабочих моментов. Но, конечно, я так не могу, да и не хочу. Поэтому даже в горизонтальном положении продолжу держать руку на пульсе", - сообщил Хинштейн.

Он поблагодарил медиков областной клинической больницы и "скорой помощи". По словам Хинштейна, Минздрав России предлагал перевезти губернатора в Москву, но он предпочел лечиться в Курске.

До этого губернатор сообщил, что его автомобиль занесло на дороге и он вылетел на обочину. Кроме самого Хинштейна никто не пострадал, других участников в аварии не было.