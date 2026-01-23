23 Января 2026
В России
Спорт Свердловская область В России
Фото: Антон Михайлов

В Екатеринбурге проходит первый этап Кубка России по стрельбе из пистолета

С 22 по 25 января в Екатеринбурге проходит первый этап Кубка России по практической стрельбе из пистолета. Турнир проводится в Академии практической стрельбы "Архангел Михаил", открытой Русской медной компанией в декабре 2025 года.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе РМК, состязания открывают новый соревновательный сезон и собрали более 300 спортсменов со всей страны. Для участников подготовлено 14 упражнений, каждому предстоит выполнить более 265 выстрелов.

Фото: Антон Михайлов

Все задания разработаны в строгом соответствии с правилами и регламентом Федерации практической стрельбы России. В соревнованиях участвуют спортсмены различных категорий – от любителей до мастеров спорта международного класса.

Результаты турнира идут в зачет общего Кубка России и влияют на формирование национального рейтинга стрелков.

Фото: Антон Михайлов

"Сезон планируется очень насыщенный. Мы хотим проводить больше матчей в Екатеринбурге, потому что здесь лучшая площадка. Спортсмены только входят во вкус, и я абсолютно уверен, что стрелков здесь будет больше. В будущем планируем запустить детские секции, проводить сборы для детей, взрослых и, конечно, для сборной. Даже если сейчас мы не участвуем в международных стартах, нужно быть готовыми в любую минуту", - рассказал президент Федерации практической стрельбы России Михаил Гущин.

Соревнования завершатся 25 января церемонией награждения победителей и призеров первого этапа Кубка России.

Фото: Антон Михайлов

