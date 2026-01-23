Летевший в Барнаул самолет Azur Air благополучно сел в Китае

Boeing 757, летевший с Пхукета в Барнаул, благополучно приземлился в Китае. Никто не пострадал.

Ранее стало известно, что самолет российской чартерной авиакомпании Azur Air, находясь в воздушном пространстве КНР, подал сигнал чрезвычайной ситуации на борту. Он экстренно сел в аэропорту китайского города Ланьчжоу.

"На борту находятся 238 пассажиров и 7 членов экипажа. Никто не пострадал. Профильные специалисты в ближайшее время проведут оценку технического состояния самолета для уточнения причин посадки", - сообщили в пресс-службе авиакомпании.

Ряд российских Telegram-каналов сообщил без ссылки на источник, что причиной незапланированной посадки могли быть проблемы с двигателем.

"Службы авиакомпании в усиленном режиме предпринимают необходимые меры для обслуживания пассажиров и обеспечения дальнейшего перелета в пункт назначения", - добавили в Azur Air.